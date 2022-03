Ucraina, morto Alexander Kulyk, ct della Nazionale di ciclismo: "Come l'hanno ucciso i russi a Kiev"

03 marzo 2022 a

L'invasione russa in Ucraina ha causato la morte di uno degli allenatori nazionali di ciclismo del paese, che era anche il padre del corridore che ha vinto i Campionati Nazionali di Corsa su Strada Maschili nel 2019. Alexander Kulyk è stato ucciso martedì a Kiev durante una missione per aiutare a evacuare le persone dalla capitale. Suo figlio, il 32enne Andriy Kulyk, è stato campione ucraino meno di tre anni fa ed è arrivato terzo ai Campionati Nazionali dell'anno scorso. Lo riporta Cycling Weekly, rivista britannica di ciclismo. L'ex professionista del WorldTour e ora presidente della Federazione ciclistica ucraina Andriy Grivko ha dichiarato a Cycling Weekly: "Ieri è stata una giornata tragica per noi a Kiev. Uno dei nostri allenatori, Alexander Kulyk, è stato ucciso in un attacco. Era coinvolto in un'operazione militare per aiutare le persone ad uscire da luoghi pericolosi. Era stato un allenatore di lunga data con la federazione e aveva quasi 65 anni. Prima era stato allenatore con l'Unione Sovietica e aveva lavorato con il sistema russo. Suo figlio, Andriy, era in allenamento quando suo padre è stato ucciso. Noi della federazione sapevamo della sua morte prima di suo figlio. È difficile. Stiamo cercando di raccogliere informazioni da tutti i nostri istruttori, ma è difficile farlo".

Grivko, che ha contato 11 vittorie in una carriera di 14 anni che includeva un periodo di nove anni con l'Astana, ha parlato con Cycling Weekly dalla sua casa in Francia, dove vive con la sua famiglia. È in costante contatto con la sua famiglia in Ucraina e anche con i membri della federazione ciclistica ucraina, ed ha rivelato che la madre dell'attuale campione nazionale Andrii Ponomar ha trascorso una settimana al riparo in un bunker. "Abbiamo ciclisti in situazioni difficili", continua. "Stiamo cercando di mantenere i contatti con loro e le loro famiglie. I più giovani stanno e loro stanno nei bunker. Le bombe esplodono 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Abbiamo ciclisti più vicini alla Russia, dove i bombardamenti sono più intensi. È difficile partire da ogni parte, inclusa Kiev. Non è sicuro partire in auto o in treno. Nessuno sa dove sarà il prossimo missile.

