Paulo Dybala, l'Inter si muove in silenzio: non solo soldi, il piano per "rubarlo" alla Juventus

Paulo Dybala che fa: resta a Torino o decide di cambiare aria? La Juve ci prova ancora e ha chiesto un altro faccia a faccia con l’argentino. Subito dopo il summit, che si terrà nelle prossime 48-72 ore, Beppe Marotta ci proverà per portarlo a Milano, sentendosi con Jorge Antun, agente della Joya, e facendo il punto sulla sulla sua situazione. Ne ha parlato l’emittente argentina Tyc Sports, che sottolinea come il manager interista, che ha già avuto contatti nei mesi e nelle settimane scorse con l'entourage di Dybala, stia alla finestra prima che si definisca la situazione: non c'è volontà di interferire, l'Inter ha chiarito quale sia la sua posizione e interverrà concretamente solo se tra Dybala e la Juve si arriverà a una definitiva fumata nera.

Quello che è certo è che questo stallo tra Dybala e la Juve non può continuare all’infinito. Il club bianconero non vuole più attendere, e presenterà ad Antun una proposta non più trattabile: un contratto in linea con quello che la Joya ha oggi (più di sette milioni netti e 13 lordi, ndr), senza aumenti e con bonus facilmente raggiungibili. Un ingaggio considerato più che congruo dati i tempi e dato anche l'attuale rendimento del giocatore. Proposta molto più bassa rispetto alle precedenti richieste di Dybala che, però, ora deve decidere se accettare o meno le proposta che arriverà sul tavolo. Se dirà no, allora sarà separazione. E in tal caso entrerebbe di scena l’Inter tramite Marotta, pronto a prendere l’argentino in estate dopo aver salutato Alexis Sanchez. E a fare la differenza potrebbe essere allora non tanto la parte economica, ma quella fiducia che a Milano sono pronti a concedere a Dybala. Quella che a Torino pare invece essere venuta meno.

I numeri di Dybala nel 2021

Arrivato dal Palermo alla Juventus nel 2015, quest’anno Dybala ha giocato 20 partite in A, segnando sette reti e realizzando cinque assist. Quattro invece le partite in Champions League, con tre reti e un assistenza. Oltre a due gol per due presenze in Coppa Italia. In campo, la Joya è scesa anche nel match di Supercoppa italiana, nella sconfitta di San Siro contro l’Inter, senza però trovare la rete.

