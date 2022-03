Jorge Lorenzo, lo sfregio a Valentino Rossi: "Chi è il pilota più forte della storia"

08 marzo 2022 a

“Marc Marquez? È il più forte della storia della MotoGP, dal punto di vista tecnico. Possiamo discutere quanto vogliamo con numeri e statistiche, ma, se si pone l'attenzione esclusivamente sulla guida, non c'è niente da dire”. Sono le parole chiare e nette dette da un cinque volte iridato del Motomondiale: l’ex Jorge Lorenzo, che ha detto addio alle corse a fine 2019, dopo un problematico anno con la Honda, e quest’anno sarà nella nuova veste di commentatore per Dazn Spagna. La stoccata, netta, va al suo vecchio compagno in Yamaha, Valentino Rossi, con cui è stato protagonista di un accesissimo finale di stagione nel 2015, quando il pilota di Tavullia venne squalificato a Sepang per il calcio alla moto di Marc, perdendo poi il titolo nell’ultimo appuntamento a Valencia.

Lorenzo: “Anche per Marquez arriverà il momento del declino"

Oggi Rossi è pronto alla nuova avventura con Audi R8 GT3 nel GT World Challenge, e delle parole di Lorenzo non se ne cura. Nel confronto con Marquez nel Motomondiale è ancora davanti: nove titoli a otto, 115-85 successi in pista. Proprio Marc ha iniziato con un ottimo quinto posto nella gara di avvio in Qatar. Un risultato da applausi, specie se arrivato con una Honda in crisi di gomme nel finale e dopo aver recuperato dalla diplopia, che gli ha fatto saltare i primi test invernali con le moto 2022 in Spagna. “Anche per Marc arriverà il momento del declino — ha aggiunto Lorenzo — È successo anche ad altri campioni come lo stesso Rossi, Michael Jordan, Diego Armando Maradona e Tiger Woods. Ma non penso sia ancora il suo caso, anche se i giovani sono davvero forti e faranno di tutto per batterlo”. E poi c'è il feeling da costruire con la nuova Honda: “Forse non è la moto ideale per lui — ha concluso il cinque volte iridato — È più grande, alta e lunga. Ma alla fine Marc si adatterà”.

