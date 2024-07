Mike Maignan, "addio Milan": assalto del Psg. Terremoto sul mercato: "Chi arriva in rossonero"

23 luglio 2024 a

Impazza il calciomercato dei portieri, dove domina l'assalto del Manchester City a Gigio Donnarumma, il portiere del Psg che potrebbe lasciare Parigi, città e tifoseria con cui in fondo non ha mai trovato il feeling necessario. Pep Guardiola, nonostante la scarsa attitudine al gioco coi piedi del portiere della Nazionale, è determinato a portarlo in Premier League e l'affare si potrebbe chiudere.

E il cambio di casacca di Gigio, però, potrebbe innescare una sorta di domino dei portieri. Già, perché il Psg si troverebbe nella posizione di doverlo rimpiazzare. E, stando a quanto trapela, l'obiettivo sarebbe chiaro, anzi chiarissimo: Mike Maignan, il portiere del Milan, pezzo pregiatissimo della rosa rossonera. Maignan, per inciso, ora è ancora in vacanza: gode di qualche giorno in più dopo gli Europei, dove la sua Francia è caduta in semifinale.

Il portiere, 29 anni e ingaggio paria 3,2 milioni di euro a stagione, è un pilastro del Milan. Ma di fronte alla potenza economica del Psg potrebbe esserci ben poco da fare. Insomma, i rossoneri stanno iniziando a fare i conti con la possibilità che, effettivamente, Maignan se ne vada (è anche la prima scelta di Luis Enrique, mister del Psg).

Di fronte a questa emergenza di mercato, però, il Milan non sarebbe impreparato. In caso di addio, infatti, il club avrebbe già ben chiaro il nome del sostituto: si tratta del 23enne georgiano Giorgi Mamardashvili, in forza al Valencia e che si è messo in mostra disputando un grande europeo. Stando a radio-mercato, il Valencia lo valuta 40 milioni di euro. Certo, cifre importanti. Ma cifre che sarebbero soltanto una piccola fetta di quanto il Milan potrebbe incassare vendendo Maignan al Psg.