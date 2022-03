Luca Vialli e il dramma della malattia: "Ho paura di morire. Quando si spegnerà la luce..."

10 marzo 2022 a

a

a

La malattia e la guarigione. Luca Vialli è poi tornato in campo, nel luogo che più ha amato, seguendo Roberto Mancini come capo delegazione della Nazionale italiana. Quel maledetto male è stato sottolineato nel docs-show di Alessandro Cattelan "Una semplice domanda", che andrà in onda dal 18 marzo su Netflix. Alcuni contenuti della puntata sono stati anticipati dal settimanale Oggi, che sarà in edicola a partire da venerdì 11 marzo. "Io ho paura di morire, eh - ha detto l’ex attaccante della Samp - Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sarà dall’altra parte. Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire".

"Cosa mi sono inventato pur di continuare a pedalare": Francesco Moser, clamoroso a 70 anni

Vialli: “La malattia non è solo sofferenza”

E ancora: "Mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita - dice ancora Vialli - L’ansia di non poter portare a termine tutte le cose che voglio fare, il fatto di essere super eccitato da tutti i progetti che ho, è una cosa per cui mi sento molto fortunato". La malattia, racconta l'ex calciatore, “non è esclusivamente sofferenza: ci sono anche dei momenti bellissimi”.

"Patrese era svenuto nell'abitacolo. Oggi Leclerc e gli altri...": Nigel Mansell, stoccata ai baby della Formula 1

Per poi aggiungere: “La vita, e non l’ho detto io ma lo condivido in pieno, è fatta per il 20 per cento da quello che ti succede ma per l’80 per cento dal modo in cui tu reagisci a quello che accade - ha concluso l’ex commentatore di Sky - E la malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, essere anche un’opportunità. Non dico al punto di essere grato nei confronti del cancro, eh...".

CR7 al campo d'allenamento con le guardie del corpo: panico-Rangnick, caos United (e le voci su Messi)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.