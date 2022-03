Gigio Donnarumma umiliato da Fabio Capello: "Si deve preoccupare. Ora a Parigi...", una profezia brutale

10 marzo 2022 a

Fabio Capello dà la colpa dell'eliminazione del Psg in Champions League a Gigio Donnarumma, "Il Psg si lamenta per il possibile fallo subito ad opera di Benzema, ma resta il fatto che senza quell'errore di Donnarumma in fase di controllo non si sarebbero nemmeno creati i presupposti per consentire al francese di recuperare il pallone. C'è da preoccuparsi. Adesso a Parigi non so come se la passerà. Questa eliminazione è sua. Fino a quel momento non esisteva il Real Madrid", il pensiero dell'ex allenatore di Milan e Real Madrid sul portierone azzurro.

Donnarumma è stata protagonista, in negativo, anche al termine della partita. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Neymar se la sarebbe presa ferocemente con Donnarumma proprio per l'episodio che ha portato alla rete del momentaneo pareggio dei padroni di casa. L'ex portiere del Milan, però, avrebbe replicato prontamente prendendosela con la stella brasiliana per il modo in cui ha perso il pallone in occasione del secondo gol del Real Madrid.

Insomma un vero e proprio litigio tra le due stelle del club francese. Sono infatti volate parole grosse e Neymar e Donnarumma sarebbero andati a centimetri dallo scontro. Una rissa sfiorata ed evitata solo grazie al pronto intervento dei compagni di squadra che hanno evitato il confronto fisico e il peggio.

