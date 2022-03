Gigio Donnarumma, il siluro di Pochettino: "La stessa domanda da otto mesi. I nostri portieri..."

09 marzo 2022 a

a

a

Questa sera, mercoledì 9 marzo, ci sono ancora gli ottavi di finale di Champions League con la sfida tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ancora un ballottaggio tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma, i due portieri, che va avanti dall’estate scorsa. Il tecnico Mauricio Pochettino ha scelto di non scegliere un titolare fisso, ma di alternarli per tenerli sempre sulla spine. Insomma, mesi dopo il suo addio al Milan, per Donnarumma ancora non è arrivato l'agognato posto da titolare fisso. Per certo, si aspettava tutt'altro.

"Addio al Milan? Tutti danno la colpa a me, eppure....". Gigio Donnarumma surreale, "l'ultima telefonata": fino a dove si spinge

Pochettino si è inalberato al momento dell’ennesima risposta su Navas e Donnarumma. “Dovremo giocare con un portiere. Sono otto mesi che spiego sempre la stessa cosa. Ho pazienza coi media. Il club ha deciso che dobbiamo avere due grandi portieri e siamo fortunati”, ha spiegato.

"Povero cocco, ma chi credi di commuovere?". Un massacro per Gigio Donnarumma, il vip che apre il fuoco: umiliato | Guarda

"Sono due numeri uno e prenderemo una decisione domani. Uno resterà deluso, ma siamo contenti di come abbiamo gestito la situazione fin qui”. La sensazione è che Donnarumma partirà titolare questa sera come all’andata. Ma Pochettino sembra non reggere più la tensione e le domande su chi è il portiere titolare del club francese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.