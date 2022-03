Gigio Donnarumma, dopo il disastro scatta il linciaggio: "Piangi pagliaccio, forza Ancelotti"

10 marzo 2022 a

Crolla il Psg, raggiunto e superato in soli 17 minuti dal Real Madrid di Carlo Ancelotti: parigini ancora fuori dalla Champions League, già agli ottavi. E l'errore di Gigio Donnarumma che è costato il pari, in seguito al quale il Psg è letteralmente sparito dal campo, pesa come un macigno. Un disastro, quello del portiere: riceve un retropassaggio, si incarta, incespica e pressato passa la palla a Vinicius Junior. Quest'ultimo la appoggi a Benzema che la spinge in rete per l'1-1. Poi, il Real dilaga.

Altra papera per Donnarumma, insomma, che poi ha reclamato un fallo che, in verità, ha visto soltanto lui. Tant'è: Psg a casa e l'indiziato numero 1 è proprio Gigio, il portiere che da tutto l'anno si contende il posto con Keylor Navas, il quale ha il supporto dei big dello spogliatoio.

E l'errore di Donnarumma, va da sé, scatena i tifosi del Milan, che non gli hanno mai perdonato le modalità, assai rivedibili, con cui ha lasciato il club a parametro zero. "VATTENE A CASAAAAA VATTENE A CASAAAA A PIANGEREEEEEE GODIAMOOOOOOOOOOOOO", questo uno dei commenti più gettonati. Oppure, come riporta il Giornale: "La favola narra che l'ambizione venne meno per mano di Re Carlo". E ancora, una ragazza: "Caro Gigio non sono tra le tue odiatrici ma ora non ci saranno i tuoi tifosi a proteggerti... E io non sono mai stata così felice di preferire un francese ad un italiano".

Il diluvio è appena iniziato: "Il portiere più antipatico del mondo, fa perdere la squadra più antipatica del mondo" "Piangi pagliaccio, forza Carletto". "Il PSG ha perso Maignan a 0 euro e solo pochi anni dopo ha dato 12 milioni annui d'ingaggio a Donnarumma. SONO DEI GENI". Già, la ferita aperta da Donnarumma non si rimarginerà mai...

