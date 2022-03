Torino-Inter, Juric vuota il sacco: "Cosa mi ha detto l'arbitro Guida all'intervallo", lo scandalo si allarga

Lorenzo Pastuglia 14 marzo 2022 a

La rabbia del Toro dopo il pari subito in extremis contro l’Inter è tanta. E viene sfogata nelle parole del post-gara, perché quel rigore netto non fischiato da Guida per il fallo di Ranocchia su Belotti, al 36' del primo tempo, ha del clamoroso. Sbaglia l’arbitro che indica il pallone e poi Massa non lo richiama al Var, nonostante le immagini chiare. Il d.s. del Toro, Davide Vagnati, si è così presentato ai microfoni nel post-partita per manifestare il totale disappunto della società: "Come si fa a non dare un rigore del genere? Ci sono due errori — ha commentato — prima sbaglia Guida in campo e poi il Var. Questo è rigore prima del Var e dopo il Var, errore clamoroso”.

E ancora: ”È la prima volta che dopo una gara ci presentiamo a parlare come società — ha aggiunto Vagnati — Abbiamo grande rispetto per chi deve prendere certi decisioni, però qui è una cosa assurda. Siamo alla 21esima giornata e ancora non ci hanno dato un rigore. Io non mi capacito di come sia possibile una cosa del genere”. Per poi raccontare che “ho parlato con l'arbitro nel secondo tempo, mi ha detto che se non è stato richiamato dal Var è perché ha preso la decisione giusta — ha tuonato il d.s. del Toro — .Poi abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, ma io sono qui per commentare questa situazione. Per noi è inaccettabile”.

Anche Ivan Juric, tecnico dei granata, ha rincarato la dose a fine partita: "L'ennesimo errore ai nostri danni, dal Venezia a oggi — ha esclamato duramente — Quello di questa sera è completamente inspiegabile, giustamente ne ha già parlato il direttore Vagnati”. Il croato ha poi concluso a Dazn sul rigore non concesso a Belotti: “Non si è capito perché non è stato fischiato. Rimane il fatto che andare 2-0 in quel momento avrebbe cambiato tutto".

