Wanda Nara, profili social hackerati: spuntano i messaggi privatissimi di un calciatore argentino di 22 anni

I profili social di Wanda Nara, da Instagram a Twitter, sono stai presi d'assalto da un hacker, che ha portato allo scoperto tutte le chat avute in privato dalla moglie di Mauro Icardi. A colpire sono stati soprattutto i messaggi che le sono stati inviati da un calciatore argentino, Ezequiel Barco, centrocampista del River Plate ora in prestito all'Atlanta. Lo sportivo, come riporta Fanpage, le ha scritto frasi del tipo: "Sei perfetta… mi tieni così". Il tutto accompagnato da cuori e altre emoji dolci.

I messaggi del calciatore, però, sarebbero rimasti tutti senza risposta. Wanda non avrebbe mai replicato alle sue lusinghe. Nulla, insomma, che possa aver in qualche modo incoraggiato il giocatore. Intanto la Nara ha detto: "Ebbene, eccomi qui dopo una lunga notte. Hanno provato fino alle 6, 7 del mattino, a continuare a prendere il mio profilo, a un certo punto non ha funzionato più niente… Ma io non ho niente da nascondere".

Il "pirata" che si è intrufolato nella vita privata della manager avrebbe messo in rete anche l'infinita serie di botta e risposta tra Wanda Nara ed Eugenia la China Suarez, l'attrice e modella che si era avvicinata molto a Mauro Icardi mettendo in crisi il rapporto matrimoniale.

