Sofia Goggia, il trionfo: vince la coppa di discesa libera (ancor prima di mettere gli sci)

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera femminile. La diretta concorrente per il titolo, la svizzera Corinne Suter, ha chiuso al terzo posto provvisorio la finale a Courchevel, l'ultima gara della stagione, e non può più raggiungerla in classifica. Per l'atleta azzurra, argento alle Olimpiadi di Pechino, si tratta della terza Coppa nella velocità, dopo quelle del 2018 e del 2021. La sciatrice azzurra è scesa così in pista già certa di aver conquistato il terzo trofeo di specialità in carriera. Al traguardo ha comunque chiuso davanti alla Suter.

Alla fine della gara la 29enne bergamasca ha terminato al 12° posto e ha chiuso con 504 punti in classifica, 97 in più della svizzera Corinne Suter, piazzatasi solo al 19° posto. A trionfare sulle nevi francesi è stata la statunitense Mikaela Shiffrin (1'27"00) che ha consolidato la sua leadership nella classifica generale. Alle sue spalle a pari merito con il tempo di 1'27"10 l'austriaca Christine Scheyer e l'elvetica Joana Haehlen. Al quarto e quinto posto altre due svizzere Lara Gut Behrami (1'27"14) e Michelle Gisin (1'27"16). Sesta la norvegese Ragnhild Mowinckel (1'27"22). La migliore delle azzurre è stata Elena Curtoni (1'27"59) decima appena davanti a Federica Brignone (1'27"62) undicesima.

Nella classifica di Coppa del mondo Shiffrin ha 1345 punti, 156 punti in più della slovacca Petra Vlhova. La Goggia in questa stagione ha vinto le discese di Lake Louise (2), Val d'Isere e Cortina ed è stata terza a Crans Montana. Dopo la caduta nel superG di Cortina e il problema al ginocchio destro è riuscita a recuperare e a presentarsi ai Giochi di Pechino, dove ha conquistato l'argento.

