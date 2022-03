Max Allegri e Dybala, caos-Juve: "Proprio tu me lo chiedi?". Retroscena: la rissa, in allenamento finisce malissimo

19 marzo 2022 a

a

a

Giorni caldi in casa Juventus. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, ai bianconeri restano coppa Italia e un piazzamento almeno da Champions in campionato, ma l’atmosfera è pesante e la Gazzetta dello sport scrive di una lite tra Allegri e Dybala. Sembra che la Joya e Cuadrado siano andati da Max Allegri per fare una richiesta relativa ai piani per la giornata di vigilia di Juve-Salernitana, in programma domani 20 marzo.

"Dyabla, addio alla Juventus: ecco perché dietro c'è Pavel Nedved", la bomba di Ivan Zazzaroni

Oggetto di discussione: il programma con il ritiro pre-partita e gli orari dell’allenamento della vigilia del match. Una parte di squadra avrebbe voluto qualche ora di libertà in più e la coppia sudamericana, con Dybala vice capitano, ne ha parlato con Allegri. Sembra però che il tecnico non abbia gradito e la richiesta è degenerata in una lite, con Allegri che ha accusato Dybala: “Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?”.

Paulo Dybala, l'Inter si muove in silenzio: non solo soldi, il piano per "rubarlo" alla Juventus

Cosa sia accaduto dopo non è dato saperlo, se i due siano poi stati in grado di ricucire la "frattura" si potrà sapere già da domani in campo contro la Salernitana. Di certo bisogna ora capire se le insofferenze di Dybala siano anche quelle di tutta la squadra verso un tecnico che l'estate scorsa è stato voluto proprio dai senatori del gruppo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.