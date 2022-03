Roma-Lazio, allerta massima: "Brigate filorusse dalla Bulgaria", all'Olimpico si teme l'inferno

20 marzo 2022 a

Massima allerta in vista del derby di questo pomeriggio tra Roma e Lazio, in programma all'Olimpico. Infatti, sono in arrivo nella Capitale gli ultras bulgari del Levski Sofia, storicamente filorussi. Alta la preoccupazione delle autorità: potrebbero verificarsi disordini dentro e fuori lo stadio (la capienza è al 57%).

Gli ultras del Levski Sofia, come ricorda Il Giornale, sono da tempo gemellati con gli Ultras Lazio, un gemellaggio anche di carattere politico. A Roma dovrebbero arrivare circa 50 tifosi del gruppo bulgaro. I tifosi della Lazio starebbero preparando uno striscione in cirillico per ricambiare la gentilezza di quelli del Levski, che in occasione del loro recente derby con il Cska Sofia hanno omaggiato i laziali.

Bulgari e in parte i laziali, condividono le posizioni filorusse. Si pensi per esempio al fatto che nel 2018 prima della trasferta in Ucraina per l’Europa League, i laziali esposero una bandiera del Donbass. Un gesto a causa dell quale fu impedito loro di andare in trasferta. La guardia in vista del derby, insomma, resta altissima.

