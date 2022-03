L'Inter non vince più: Dumfries replica a Torreira. A San Siro finisce 1-1 con la Fiorentina

19 marzo 2022 a

Una buona Fiorentina rallenta ancora l'Inter e la costringe al quarto pareggio nelle ultime sette gare di campionato (unico successo con la Salernitana). A San Siro finisce 1-1 con il botta e risposta tra Torreira e Dumfries: un altro passo falso che rischia di complicare la corsa alla scudetto per gli uomini di Simone Inzaghi, che stasera potrebbero veder scappare il Milan a +6. Ottimo punto invece per la squadra di Vincenzo Italiano, che accorcia momentaneamente a -1 su Roma e Atalanta. Personalita' e aggressivita' caratterizzano l'avvio di gara della Viola, che spaventa Handanovic in particolare con Nico Gonzalez e Saponara. I nerazzurri soffrono nelle primissime battute, poi provano a prendere coraggio con il passare dei minuti e creano due palle gol con Vidal (alto da pochi metri) e Dzeko (murato da Terracciano).

Al 40' viene annullato un gol per fuorigioco a Lautaro, dall'altra parte invece gli ospiti calciano tre volte in pochi istanti verso la porta, ma vengono sempre respinti. Ad inizio ripresa l'Inter ha una grande doppia occasione con Vidal e Barella, ma al 50' il match lo sblocca la Fiorentina con il solito inserimento in area di Torreira, che sorprende la difesa nerazzurra sul cross basso di Nico Gonzalez. La squadra di Inzaghi sembra colpita nell'orgoglio, passano pero' cinque minuti e Dumfries rimette tutto in equilibrio con un colpo di testa su traversone di Perisic. Al 65' viene anche fischiato un rigore ai padroni di casa per un presunto fallo di Venuti ai danni di Lautaro, ma Chiffi torna sui suoi passi dopo un controllo al Var, perche' l'irregolarita' e' commessa dall'argentino.

Nel finale l'Inter carica a testa bassa e a ridosso del 90' va ad un passo dal match point con Sanchez, murato provvidenzialmente da Biraghi a portiere battuto. Nel recupero invece la chance per vincerla ce l'ha la Fiorentina con Ikone, che scappa in velocita' a Calhanoglu ma viene chiuso da un attento Handanovic

