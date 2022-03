Sampodria, super-Caputo: doppietta e Venezia ko, per Giampaolo un balzo-salvezza

20 marzo 2022 a

Con una doppietta di Caputo la Sampdoria ha superato in trasferta per 2-0 il Venezia nella gara valida per la 30ma giornata di serie A. L'attaccante, in prestito dal Sassuolo, firma la rete del vantaggio al 24' sfruttando una papera del portiere Maenpaa che tergiversa in area facendosi soffiare il pallone da Sabiri che appoggia comodamente per Caputo che segna a porta vuota. Il raddoppio dell'attaccante blucerchiato arriva al 38', sfruttando una corta respinta dell'estremo difensore del Venezia. I padroni di casa hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Henry all'86'. Con questo risultato la Sampdoria si allontana dalle zone pericolose della bassa classifica portandosi a 29 punti mentre il Venezia resta terz'ultimo a 22 punti.

