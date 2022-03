Lazio umiliata al derby? "Il messaggio di Maurizio Sarri a Lotito": indiscrezioni sulla sostituzione

Lorenzo Pastuglia 21 marzo 2022 a

Una sconfitta che fa male, specie se il derby è una partita che non si vuole mai perdere. La Lazio esce sconfitta per 3-0 contro la squadra di Mourinho e i tifosi biancocelesti sono infuriati, al punto che nemmeno le scuse pubbliche di Lucas Leiva sono bastate a calmare gli animi della piazza. La Gazzetta dello Sport ha condiviso alcuni tweet sul proprio sito: "Non scuse ma rimborsateci i 40 euro", ha scritto un utente. E ancora: "Spero che a giugno si dia una bella rasata a una squadra che evidentemente ha già chiuso un ciclo da un anno. Via tutti tranne uno. Tranne Immobile". In molti, infatti, se la sono presa con i giocatori, ma non vengono risparmiate critiche alla società. "Se anche la Lazio avesse vinto il derby, ci saremmo svegliati con Lotito e Tare come unici dirigenti".

Dalla coppia Lotito-Tare, ad Acerbi: quante critiche! - Lotito e Tare sono gli artefici, per molti, del ko della società: "Con l'ingresso di Luka Romero, secondo me Sarri manda un messaggio a Tare e Lotito. Scegli un 17enne in un derby compromesso e non ci provi con Cabral". E ancora: "Il fatto che entri Romero e non Cabral dimostra quando il lavoro di Tare sia ingiustificabile e inaccettabile. Un ds scandaloso". Oppure: "Ormai è chiaramente una risposta diretta a Tare... Cabral e Kamenovic non li voleva proprio. Non giocheranno mai...", le risposte di alcuni tifosi. In molti però se la prendono anche con i singoli giocatori, come il difensore Francesco Acerbi: "Penso sia arrivato il momento che lasci la Lazio - ha scritto un altro tifoso - prestazioni inaccettabili, questa nel derby la peggiore degli ultimi anni".

