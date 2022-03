Paulo Dybala, fumata nerissima con la Juve: è addio. Lui all'Inter e in bianconero... l'intreccio di mercato

21 marzo 2022 a

Paulo Dybala-Juventus, fine delle trattative. Fumata nera che più nera non si può, per il dispiacere di tutti i tifosi che amano il fantasista argentino. Impossibile trovare un accordo tra le parti, e allora Dybala tra tre mesi lascerà Torino a parametro zero. Un addio, quello che si consumerà dopo sette anni, che sembrava impossibile soltanto lo scorso ottobre, quando era stato raggiunto un accordo di massima sugli 8 milioni di base più 2 di bonus.

Stamattina alla Continassa è avvenuto l’incontro finale tra la dirigenza bianconera, rappresentata da Nedved, Cherubini e Arrivabene, e i rappresentanti dell’argentino, l’agente Jorge Antun e l’uomo delle sponsorizzazioni Carlos Novel. Due ore intense, in cui non si è riuscito a trovare alcun tipo di punto di incontro: e così è arrivata la separazione, dopo che la Juve ha progressivamente abbassato le cifre dello stipendio base, facendo pesare il numero di infortuni e quindi di presenze da parte di Dybala.

Il quale dal canto suo non si è sentito più il top player al centro del progetto, forse ancora di più dopo l’acquisto di Dusan Vlahovic. I tifosi sognavano di vederli insieme a lungo, ma non andrà così: l’Inter resta alla finestra e pare che abbia in programma un incontro con l’agente di Dybala nei prossimi giorni, ma ovviamente la pista estera è apertissima, con Barcellona, Tottenham e Atletico Madrid interessate. La Juve potrebbe "consolarsi" con Nicola Zaniolo, con Mourinho che ha aperto alla cessione già qualche tempo fa: ci vorrebbero almeno 40 milioni per portarlo da Roma a Torino.

