Carlos Sainz, "manca solo la firma": è fatta per il rinnovo con la Ferrari. Ora è "caccia" a Charles Leclerc

21 marzo 2022 a

a

a

Gran fermento in casa Ferrari. E non potrebbe essere altrimenti dopo il clamoroso inizio di stagione in Bahrain: doppietta alla prima gara dell'anno e la speranza, questa volta concreta, di esserci davvero, di essere tornati. Di essere in lotta per un titolo mondiale che manca dal 2007.

Fatto fuori dai suoi al pit-stop: Red Bull, indiscrezioni esplosive sul ritiro di Max Verstappen

E in questo clima di gran fermento, il giorno dopo il trionfo, ecco filtrare indiscrezioni su Carlos Sainz: per il rinnovo del contratto è solo questione di tempo. Le parti hanno già trovato un accordo, così come confermato sia da Sainz sia dal team principal, Mattia Binotto. Il tutto è avvenuto in un siparietto al termine della gara di ieri, in cui i due hanno reso noto come manchi soltanto la firma.

"A un certo livello, non può succedere". La bomba di Max Verstappen: esplode la Red Bull dopo una sola gara?

E non solo. Come detto, nelle ultime ore sono filtrate ulteriori conferme da Maranello: questo matrimonio s'ha da continuare. E, oggettivamente, non potrebbe essere altrimenti: nella scorsa stagione, Sainz è riuscito ad arrivare davanti in classifica generale al compagno di squadra Charles Leclerc, risultato non da poco. E le conferme sul fatto che l'ex McLaren sia uno tosto, forte, veloce sono arrivate anche dalla gara in Bahrain: secondo posto, certo propiziato dal "crac" all'ultimo di Max Verstappen. Insomma, uno strepitoso inizio di stagione. Per Leclerc. Per la Ferrari. E per Sainz, a un passo dal rinnovo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.