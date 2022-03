Toto Wolff, sfregio a Max Verstappen: "Meglio lavorare da soli. Perché non lo vorrei mai in squadra"

24 marzo 2022 a

a

a

"Hamilton, Russell e Max Verstappen sono i tre migliori piloti al momento. L'ordine è questo. E sono sicuro: non vorrei Max in squadra”. È schietto Toto Wolff, che alla Bild dice la sua anche sul Campione 2021 della Red Bull, che all’ultimo giro di Abu Dhabi lo scorso dicembre ha soffiato il titolo al ‘suo’ Hamilton: “Ci sono così tante cose terribili che accadono nel mondo, che non merita nemmeno più la parola cicatrice — ha aggiunto il team principal Mercedes — Abbiamo perso un titolo l'anno scorso, sulla carta e non in pista per motivi sportivi. Ora dobbiamo chiudere il capitolo e andare avanti. Se litighi troppo a lungo con la presunta ingiustizia, questo non migliora affatto”.

"Vergognati e trovati un altro hobby". F1, Lance Stroll insultato da tutti: la fucilata di Ralf Schumacher

Wolff: “Horner spara sempre a vuoto, Hamilton tra i più grandi”

“Horner? I rapporti rispetto al 2021 non sono migliorati — ha commentato sicuro Toto sempre alla Bild, lanciando la frecciata contro il collega in Red Bull — Non è divertente o patetico, ma le sue affermazioni non mi suscitano niente. Spara in ogni direzione. Compito nostro infastidirli diventando competitivi. Dobbiamo rimanere umili e pensare che vincere ogni anno non è possibile”. I più forti di tutti i tempi? Anche qui Wolff mette Lewis in classifica: “Michael Schumacher, Hamilton e Ayrton Senna, ognuno a suo tempo”.

"A un certo livello, non può succedere". La bomba di Max Verstappen: esplode la Red Bull dopo una sola gara?

Toto: “Verstappen-Horner-Marko in squadra? Allora lavoro solo”

Con l’inglese, sette volte iridato, si è sentito sempre durante l’inverno: “Siamo sempre rimasti in contatto — ha esclamato l’austriaco al quotidiano tedesco — Devi dare a Lewis il suo spazio, ma è sempre stato chiaro che voleva continuare a fare ciò che gli piace di più. E questo è guidare”. Infine, l’ennesima stoccata alla Red Bull: “Chi scelgo tra Verstappen come pilota, Horner o il consulente Helmut Marko? Preferirei lavorare da solo”.

Non è un sogno: Doppietta Ferrari. Leclerc mostruoso, Sainz secondo, Verstappen ko all'ultimo. il trionfo più atteso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.