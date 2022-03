Silvio Berlusconi, la ricorrenza del 24 marzo: Milan, il video che commuove il Cavaliere

24 marzo 2022 a

a

a

Oggi, 24 marzo 1986, è una giornata particolare per Silvio Berlusconi. Molto particolare. Già, perché esattamente 36 anni fa iniziava la sua parabola da presidente del Milan, parabola che lo avrebbe trasformato, così come ama ripetere, "nel presidente della squadra di calcio più vincente di tutti i tempi".

"Berlusconi dice che Salvini è il vero leader? Peccato che...": Feltri, la stoccata che fa godere Giorgia Meloni

Il Cavaliere aveva acquistato il club il 20 febbraio 1986, per poi assumerne effettivamente la presidenza dopo meno di un mese. Ed il resto è leggenda: sotto la "reggenza" Berlusconi, il Milan infatti ha vinto 8 campionati italiani 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 UEFA Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA, per un totale di 29 trofei ufficiali in 31 anni.

"Quando lo racconteremo ai nostri figli...": il 'non-matrimonio' tra Berlusconi e Fascina, la fucilata di Francesca Pascale

E oggi, giovedì 24 marzo, il clubo ora di via Aldo Rossi ha voluto ricordare il glorioso presidente sui suoi canali social: "L'inizio di una sotria ultradecennale, ricca di successi". E a corredo un video con tutti i momenti iconici, con tutti i trionfi del Cav rossonero: un video, c'è da scommetterci, che lo avrà commosso.Tempi lontani, lontanissimi ormai per i rossoneri. Tempi che però potrebbero avvicinarsi un poco: il Milan di Stefano Pioli, infatti, è primo in classifica. I tifosi sognano. E chissà, quello scudetto probabilmente lo sogna anche Berlusconi...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.