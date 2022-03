Gigio Donnarumma, "lo sconosciuto macedone...": il portiere umiliato dopo il gol della catastrofe mondiale

Lorenzo Pastuglia 25 marzo 2022 a

Quel tiro di Trajkovski dai 35 metri vale l’esclusione dai Mondiali in Qatar per l’Italia di Roberto Mancini. Un’eliminazione che ci fa male, specie per come è arrivata: attaccando per 90 minuti, prima di prendere gol nel recupero con un tiro dell’ex Palermo, proprio davanti al suo ex pubblico del Renzo Barbera. Una conclusione che ha gelato Gigio Donnarumma, e la sensazione è che l’ex Milan, oggi al Psg, forse avrebbe potuto fare qualcosina di più. Così, il mondo del web (in particolare svariati tifosi rossoneri) non lo ha perdonato ancora, per l’ennesima volta. Insomma, per Gigio è stato un mese da incubo, dopo il 2 in pagella che si è beccato dall’Equipe per l’errore di Madrid che ha dato il via al 3-1, con conseguente eliminazione per la squadra di Mauricio Pochettino.

"Gigio Donnarumma? Cosa accadrà ai prossimi mondiali": la profezia di Bruno Conti sul futuro in azzurro

Da “Grazie Maignan”, a “Gigio torni umile”

Da "Gigio che prende gol da casa sua…”, a "Comunque Donnarumma, portiere migliore del mondo, che prende gol da 30 metri da uno sconosciuto della Macedonia. Grazie Paolo per averci portato Mike, GRAZIE" (in riferimento a Maignan). Due pensieri rilasciati, naturalmente, da quei tifosi del Milan ancora infuriati per l’addio del portiere di scorsa estate, a parametro zero. E ancora: "Ha talento, quello è certo — ha scritto un altro utente su Twitter nei confronti del 23enne di Castellammare di Stabia — Ma lo ha coltivato? Lo sta coltivando? Perché non becca un canale da un po' di tempo. I momenti no esistono, ci mancherebbe. Ma dopo il contratto con il Psg sembra un altro portiere. Torni umile”.

Un utente ringrazia Dida, un altro sottolinea lo stipendio di Gigio

Poi ci sono altri tifosi rossoneri. C’è chi pensa all’ex Dida, oggi preparatore dei portieri al Milan nel gruppo di Stefano Pioli: “Aveva fatto sembrare Donnarumma un portiere di calcio — ha scritto un utente —. Madre mia Nelson”. E chi dice che “Donnarumma in caduta libera totale, la gente che parlava del confronto con Maignan ora dovrebbe vergognarsi”. Quindi si torna a sottolineare il gol preso da Gigio: “Ma seriamente in Italia non abbiamo un portiere in grado di parare quel tiro? 12 milioni netti all’anno e miglior giocatore dell’Europeo, perché gli hanno tirato addosso 3 rigori”. Insomma, per il portiere del Psg è stato un mese da incubo.

