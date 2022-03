Max Verstappen e Charles Leclerc, "una bella chiacchierata...". Il colpo basso a Lewis Hamilton

25 marzo 2022 a

In attesa del ritorno dell’accoppiata Lewis Hamilton-Mercedes, il duello di questo inizio stagione è tra la Ferrari e la Red Bull di Charles Leclerc e Max Verstappen. Uno scontro che ripartirà da Jeddah, dopo le sportellate (corrette) in pista nel via di Sakhir, per un finale di gara thrilling con vittoria del monegasco e il ritiro a sorpresa del Campione 2021. Tra i due la rivalità da giovani è stata tanta, specie sui kart, quando si sono scontrati più volte, e, tra polemiche e indicenti, il nervosismo è arrivato alle stelle in più di una occasione. Ma ora il peggio è passato, parola dello stesso Verstappen: “Sono cose che succedono — ha detto il pilota Red Bull all’Associated Press, poche ore prima dell’inizio del weekend saudita — Penso che Charles sia uno dei piloti più talentuosi in Formula 1, e vincerà molte altre gare. Siamo buoni piloti, ci piace correre, penso che l’abbiate visto nella nostra battaglia in Bahrain”.

Verstappen: "Il rispetto per Leclerc? Conoscersi da tanto aiuta" - Il passato si chiamava kart, il presente è la F1: “Ora che siamo qua la situazione è diversa — ha aggiunto ancora Verstappen — rappresentiamo squadre molto grandi e andiamo d’accordo. Possiamo farci tranquillamente una bella chiacchierata e goderci le nostre battaglie, e credo che sia molto bello. Certo, conoscersi da così tanto tempo aiuta”.

Poi, il Campione 2021 ha criticato ancora la serie tv Drive to Survive, che a suo modo di vedere (oltre a quello di altri piloti) non rispecchia lo spirito del Circus, con storie inventate appositamente: “Ti impegni a essere te stesso, poi un prodotto come quello ti dipinge come non sei — ha concluso Mad Max — Preferisco non farne parte. La gente si fa un’idea sbagliata su una certa persona: la mia opinione non cambierà. E quindi se una persona vuole conoscere come la penso su un determinato argomento, credo che sia meglio se mi incontra di persona”.

