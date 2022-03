Jorginho "ringrazia" la Ue: Abramovich rovinato? Ecco dove va a giocare, colpaccio in Serie A

Lorenzo Pastuglia 30 marzo 2022 a

Il Chelsea: una squadra valida, in lotta su tutti i fronti, e che combatte con orgoglio mentre cerca di capire chi sarà il nuovo proprietario (dopo le dimissioni di Roman Abramovich post invasione della Russia in Ucraina). Una rosa che vale quasi un miliardo di euro, fatta di grandi giocatori e alcuni già pronti con la valigia in mano. La Gazzetta dello Sport fa il punto: Christensen ha scelto Barcellona per i prossimi cinque anni, salutando Londra a parametro zero; Rudiger è prossimo alla Juve con un quadriennale da 6 milioni netti a stagione. Poi c’è Romelu Lukaku, arrivo scorsa estate dall’Inter ma che non lega con il suo allenatore. Torna all’Inter o va altrove?

Gli altri nomi: da Jorginho al giovane Broja

Quindi Jorginho, che ha voglia di tornare in Italia ed è vicino all’intesa con la Juve, pronta a riservargli un quadriennale. Nel suo caso però, scrive la Rosea, bisogna aspettare l’ingresso in scena dei nuovi proprietari per avviare una trattativa. E occhio anche al francese Kanté, che anno scorso ha chiesto di trasferirsi per poi venire convinto a restare, oltre all’ex Fiorentina Marcos Alonso, anche lui in scadenza nel 2023.

Prossima estate tornerà dal prestito al Lione anche Emerson Palmieri, e Bakayoko, oggi al Milan, risolverà la sua posizione con il Chelsea? Infine, sul taccuino di molti c’è anche il giovane Armando Broja, attaccante di 21 anni, quest’anno in prestito al Southampton. Nazionale albanese, ha già segnato sei goal in Premier League e ha tutte le caratteristiche per fare bene. Prima di lui con quella maglia hanno giocato proprio Lukaku e il romanista Abraham. E di lui se ne parla molto bene.

