Zlatan Ibrahimovic, lo sfregio al Re: solo 10 minuti in campo e Svezia fuori dai mondiali. Girano voci clamorose

Stavolta non è come quattro anni fa, quando la Svezia ci eliminò a San Siro volando ai Mondiali di Russia. Stavolta a volare in Qatar è la Polonia “italiana” — Szczesny tra i pali, Glik e Bereszynski in difesa, il napoletano Zielinski alle spalle di Lewandowski — che ha eliminato per 2-0 la nazionale di Ibrahimovic. Nel primo tempo gli svedesi si divorano tre occasioni con Isak, Forsberg e Quaison. Poi, nella ripresa, escono i polacchi, che trasformano un rigore al 50’ con Lewandowski (fallo di Karlstrom), e al 73’ raddoppiano con il già citato Zielinski, freddissimo a tu per tu con il portiere.

Ibra entra, perde, poi commenta: “Spero di andare avanti”

Negli ultimi 10’ entra Ibra, ma la carta del c.t. Andersson non basta per agguantare il risultato. Lo stesso attaccante, a fine partita, ha parlato del suo futuro: "Tutti noi siamo delusi, com'è normale che sia quando si perde — ha detto l’attaccante del Milan — Volevamo giocare il Mondiale. Il futuro? Spero di andare avanti finché sarò in salute e poter dare il mio contributo”. La volontà, dunque, è quella di continuare a giocare in Serie A, in quel Milan dove tanto si trova bene agli ordini di Stefano Pioli, gli ultimi mesi ci diranno di più sul possibile rinnovo o no.

Portogallo ok con la Macedonia del Nord, vola in Qatar

A Oporto, non riesce ancora una volta lo scherzetto alla Macedonia del Nord, dopo quello di Palermo contro l’Italia. È il Portogallo a volare al Mondiale, che prima del match recupera anche Pepe e Marcelo. Al 32’ la sblocca Fernandes, che salta un avversario e centra l’angolino basso dopo l’assist di Cristiano Ronaldo. L’1-0 non placa la fame di gol dei lusitani, con Fernandes (ex Serie A con Novara, Udinese e Samp) che al 65’ trova il raddoppio su assist di Jota, chiudendo la pratica-qualificazione in anticipo. Al 77’ entra pure il milanista Leao, per festeggiare il grande risultato conquistato dalla selezione di Fernando Santos.

