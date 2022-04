Cristina D'Avena, la suer-star del calcio ha perso la testa per lei: "Soldi? No, voglio lei"

02 aprile 2022 a

a

a

Tempo di confessioni per Marino Bartoletti, che a Sorrento, come spiega ilnapolita.it, presenta il su libro Il ritorno degli Dei. Sulla copertina, ecco Paolo Rossi e Diego Armando Maradona, stilizzati. Insomma, gli dei sono loro. Un libro di aneddoti su Enzo Ferrari, Enzo Bearzot, Gaetano Scirea, ovviamente Maradona e Paolo Rossi, ma anche Sinisa Mihajlovic.

"Non dovevo". Cristina D'Avena, badilata sul Cantante mascherato a botta caldissima: cosa non torna

Su Pablito, Bartoletti ricorda come "fu squalificato nel calcio scommesse senza avere fatto nulla, ma non volle tradire un amico che l’aveva tradito". Dunque i ricordi legati alla frequentazione col Pibe de Oro, a tratti straordinari: "Sa che io sono stato uno dei soli giornalisti con i baffi che fu invitato al matrimonio di Maradona? Molti giornali italiani, non invitati, sputarono su quello sponsale cercando di mettergli contro i tifosi argentini per lo sfarzo eccessivo... Ma sa chi c’era invitato anche? Tutti i residenti del Barrio natale bonaerense di Diego – Villa Fiorito – ed uno di quelli era appena uscito da galera… Maradona aveva il senso morale e pratico dell’amicizia", ricorda Bartoletti.

Cristina D'Avena, "savana look" su Rai 1. In studio si presenta così, trasparenze "killer": trionfo sexy | Guarda

Quindi, il racconto che risale a quando era direttore di Pressing, la trasmissione che si opponeva alla Domenica Sportiva su Mediaset. Era il 1990-91 ed invitò Maradona in trasmissione. "All’epoca davamo cinque milioni di lire in sterline d’oro per ogni comparsata – spiega Bartoletti -, ma se Ruud Gullit pretese per mano della moglie l’intero cachet ad un cambio il più favorevole possibile, Diego mi disse che se gli avessi detto un’altra volta di prendere quei soldi mi avrebbe tolto l’amicizia. Anzi no, mi chiese una cosa: tutte le audiocassette di Cristina D’Avena che editavamo noi di Mediaset tramite la Jolly: quindi Maradona in trasmissione ci costò 2.700 lire", conclude Bartoletti svelando la passione di Maradona per Cristina D'Avena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.