Riccardo Gagno, il portiere del Modena fa gol al 91': impresa storica, regia impazzita

Gol decisivo del portiere, da 80 metri, al 91esimo minuto: è Modena-Imolese, derby emiliano di Serie C, ma la prodezza di Riccardo Gagno fa il giro del mondo. Allo stadio Braglia, che una decina d'anni fa (non proprio passato remoto) ha visto anche la Serie A, si vivono gli ultimi palpitanti minuti del match fermo sul risultato d pareggio, 1-1. I canarini padroni di casa pressano per trovare la rete del 2-1 che regalerebbe una importante vittoria mentre gli ospiti si difendono con le unghie e con i denti, tutti indietro.

La palla è tra i piedi di Gagno, estremo difensore del Modena. Fa cenno ai compagni di salire, la lancerà lunga verso l'area avversaria sperando in una torre, una spizzicata, un rimpallo. Insomma, una "palla sporca" che possa mettere in difficoltà la retroguardia dell'Imolese. Da poco il cielo si sta rischiarando, il sole fa capolino dopo un acquazzone. Il campo è bagnato, l'erba umida insidiosissima. Magari qualcuno può scivolare, pensa Gagno. E calcia la palla con il destro, con tutta la forza che ha ancora nella gamba. La sfera vola altissima e lunghissima, rimbalza sulla trequarti inseguita da due attaccanti e altrettanto difensori.



La traiettoria sembra favorire però l'intervento del portiere degli ospiti, Rossi. Che però è ai limiti dell'area, salito per spazzare la palla alla disperata in caso di necessità. Troppo avanti, però. La palla rimbalza, lui calcola male la gittata, si fa scavalcare. Tutti i tifosi sugli spalti sanno che cosa sta per succedere. I commentatori in tv trattengono il fiato. Rossi rincorre disperato e goffo la palla, che si infila in rete. I giocatori dell'Imolese crollano a terra, quelli del Modena iniziano a correre all'impazzata, Canarini fuori controllo. I telecronisti possono solo ridere e gridare "Mamma mia! Mamma mia!" mentre la regia, in tilt, cerca di inquadrare l'autore del gol, il portiere, travolto dai suoi compagni. Entra nello stretto novero dei numeri 1 goleador per caso, da Rampulla a Taibi, fino a Brignoli. Non sarà Serie A, ma è sempre un miracolo.

