Cristiano Ronaldo fuori controllo, come sfregia il ragazzino autistico. Il gesto che segna la fine della sua carriera

10 aprile 2022 a

a

a

Furibondo per aver perso con il Manchester United 1-0 la partita in casa dell'Everton, Cristiano Ronaldo ha strappato dalle mani - e ha distrutto - il telefonino di un tifoso della squadra avversaria, di 14 anni, autistico che gli stava facendo una foto mentre lasciava il campo. Un episodio che ha suscitato molte polemiche. Tanto che poi Cr7 è stato costretto a scusarti sui social.

La Juve vince ma Allegri è sotto tiro. Toglie Dybala, la reazione di Nedved: scenata isterica in tribuna, è un caso

Il filmato che sta facendo il giro del web mostra chiaramente il campione portoghese mentre spacca il cellulare del tifoso avversario dopo la sfida persa al Goodison Park. "Non è mai facile affrontare le emozioni in un momento difficile come quello che stiamo affrontando", ha scritto il campione 37enne in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

La Juventus riparte e con il Cagliari segna un 2 a 1: trionfo dopo il ko casalingo

"In ogni caso, però, dobbiamo avere rispetto reciproco, pazienza ed essere di esempio ai più giovani che amano questo bellissimo gioco - ha aggiunto Cristiano Ronaldo - voglio chiedere scusa per lo sfogo, e, se possibile, voglio invitare il tifoso a vedere il match all'Old Trafford nel segno del fair-play e della sportività".

I gol di Barella e Dzeko stendono il Verona, per lo scudetto l'Inter c'è: la vittoria fondamentale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.