Red Bull? Non proprio: ecco il nuovo team di Max Verstappen, l'ultima sfida dell'olandese

In pista ha costruito la sua gloria, vincendo uno straordinario duello l’anno scorso contro la Mercedes di Lewis Hamilton. Ma Max Verstappen dimostra anche di essere un “imprenditore” fuori dalle piste, un po’ come il suo rivale britannico fa quando vola da una parte all’altra del mondo, partecipando alle sfilate più fastose. Il pilota olandese, infatti, si consola da un inizio difficile di Mondiale 2022 (due ritiri su tre gare) dando via a un suo team, la Verstappen.com Racing, che sarà naturalmente appoggiato dalla Red Bull e correrà sia nella realtà che negli eSports, ovvero le serie virtuali.

Verstappen, nel team ci correrà anche l’ex F1 e suo papà Jos

L’annuncio sul suo team omonimo, Verstappen lo ha dato su Twitter. E nel team parteciperà anche suo papà, Jos, ex F1 e che ci gareggerà nel campionato belga di rally 2022, mentre Thierry Vermeulen – figlio del manager di ‘Mad Max’ – farà altrettanto nella serie Adac GT Masters quest’anno. Negli eSports, invece, la Verstappen.com Racing sarà rappresentata dal Team Redline, la squadra che quest’anno ha vinto la 24 ore di Le Mans virtuale. “Le corse sono sempre state la mia più grande passione — ha commentato il Campione 2021, presentando l’iniziativa — dal momento in cui ho messo piede su un go-kart fino ad oggi. Oltre alla mia carriera in Formula 1, le gare sono ciò a cui dedico la maggior parte del tempo”.

Verstappen: “Red Bull sosterrà la mia squadra nei prossimi anni”

“Sono davvero felice che con il team Verstappen.com Racing posso condividere l’amore per le corse con piloti e team, a cui mi sento strettamente legato — ha concluso l’olandese — Oltre al divertimento che mi procura, posso anche condividere con loro la mia conoscenza delle corse, che si spera aiuti tutti a migliorarsi. La stretta collaborazione con Red Bull si riflette anche nel fatto che sosterrà il team Verstappen.com Racing per i prossimi anni, il che mi rende molto orgoglioso. Non vedo l’ora di iniziare e continuare a spingere al massimo”.

