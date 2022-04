Fiorentina fatta a polpette dall'Udinese: 4-0 al Franchi. Per la Viola l'Europa ora è lontana

27 aprile 2022 a

a

a

Netta vittoria dell'Udinese al 'Franchi' contro la Fiorentina nel recupero della 20esima giornata di Serie A: i friulani si sono imposti 4-0 grazie alle reti nel primo tempo di Pablo Marì al 12' e Deulofeu al 36', nella ripresa di Walace al 47' e Udogie al 51'. I bianconeri, che nelle ultime 13 trasferte a Firenze avevano incassato altrettanti ko (ultimo successo a novembre 2007), ritrovano la vittoria dopo due partite e, grazie ai 3 punti, raggiungono all'undicesimo posto il Torino (in campo alle 20.15 a Bergamo contro l'Atalanta). La squadra di Italiano, alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, rimane in settima posizione, vanificando la possibilità di reinserirsi in zona Europa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.