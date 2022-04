Charles Leclerc? "Cos'ha in più di Hamilton per battere Verstappen": parola di un campione del mondo

29 aprile 2022 a

Parola di un campione del mondo: Charles Leclerc sa difendersi meglio di Lewis Hamilton nella lotta contro Max Verstappen. Lo dice a chiare lettere Jenson Button, in un’intervista a Total-Motorsport.com. “Penso che Max sfrutti al massimo ogni opportunità — dice l’inglese, che in F1 vinse il titolo nel 2009 con la Brawn GP — Quando sorpassa, per esempio, è un po’ più aggressivo, e questa caratteristica si adatta al suo stile. Sia lui che Charles sono estremamente abili, ma credo che Verstappen sia pazzesco nell’adattarsi a una macchina con un equilibrio non buono. In pochi giri guida al limite una vettura molto sovrasterzante, cosa che non riesce agli altri”.

Button: “Che bello vedere Max e Charles in lotta per il titolo”

Per Button “è fantastico che (Leclerc e Verstappen, ndr) combattano per il titolo — ha aggiunto nella sua intervista a Total-Motorsport.com — Si conoscono da anni, sono stati avversari nei kart e hanno avuto diversi scontri e incidenti in quegli anni. Proprio per questo motivo credo che Charles conosca Max molto più di quanto lo conoscesse Hamilton. Dunque non mi stupisce che Leclerc sia molto calmo (malgrado sia andato a muro alla Variante Alta a Imola perdendo la terza posizione in favore della sesta finale, ndr), mentre Max sta dando il 100%”. La battaglia tra i due riparte fra due domeniche (il GP in programma alle 21.30 italiane su Sky Sport F1) sulla nuovissima e velocissima pista di Miami, che ruoterà attorno all’Hard Rock Café Stadium, sede delle partite Nfl dei Miami Dolphins.

