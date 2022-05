Cagliari, Walter Mazzarri esonerato: cambia anche la lotta scudetto (per l'Inter)

02 maggio 2022 a

a

a

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri verso l'esonero per provare a salvare le sorti dei rossoblu nelle ultime tre partite di campionato. Dopo l'ultima debacle subita in casa sabato contro il Verona, il presidente dei sardi Tommaso Giulini potrebbe entro oggi annunciare il cambio in panchina. Il favorito, salvo nuove e clamorose sorprese, al momento è Alessandro Agostini, 43 anni, ex terzino rossoblu con cui ha disputato 266 gare complessive tra 2004 e 2012 e attuale allenatore della Primavera.

L'esonero del mister toscano ex Napoli, Inter e Torino, voluto a tutti i costi da Giulini dopo aver esonerato Leonardo Semplici a inizio campionato nonostante fosse stato l'uomo salvezza nella stagione precedente, viene ormai dato per certo. Attualmente il Cagliari è quart'ultimo in classifica, non ha in tasca la salvezza matematica e dunque le prossime tre sfide sono decisive. Anche perché, alle sue spalle, sta volando la Salernitana a quota 25 punti e a -3 dal Cagliari, ma con ben due partite in meno.

Il rendimento del Cagliari però rischia di aver un forte impatto non solo nelle retrovie della classifica, con la lotta per non retrocedere, ma pure nell'avvincente volata scudetto tra Milan e Inter. I nerazzurri, a -2 dal Milan, faranno visita ai sardi alla penultima giornata. Polemicamente, Mazzarri sabato si era lamentato dell'atteggiamento particolarmente combattivo del Verona, che occupa una tranquilla posizione senza più alcuna ambizione di classifica: "In questo periodo non ci va bene niente. Il Verona sembrava che giocasse la finale di Champions...".

