Helmut Marko, fango sulla Ferrari: "Non sono in grado. Appena li pressiamo...", cosa portano a Miami

03 maggio 2022 a

a

a

A Miami si prospetta un appuntamento importante per capire in che direzione sta andando il mondiale di Formula 1. Dopo la partenza a razzo della Ferrari nei primi tre Gran Premi della stagione, la Red Bull ha dato una grande prova di forza a Imola, dove in teoria il circuito avrebbe dovuto favorire la scuderia di Maranello. E invece Max Verstappen ha dominato e ha recuperato punti importanti su Charles Leclerc, macchiatosi da un errore nel tentativo di recuperare la seconda posizione che gli ha fatto perdere anche la terza.

"Fuori dalle pa***, brutta mer***". Insulti a Hamilton, scandalo in F1: che testa salta in McLaren

A Imola la Red Bull ha portato un piccolo pacchetto di aggiornamenti, che però ha evidentemente fatto la differenza: la macchina di Verstappen è risultata alleggerita di circa 4 chili e adesso lo stesso succederà con quella di Sergio Perez. “Non sappiamo bene quanto ci abbia dato il nuovo aggiornamento, ma di certo non ci ha reso più lenti”, ha dichiarato Chris Horner, team principal della Red Bull. Le novità dovranno essere valutate più attentamente nei prossimi Gran Premi, ma intanto hanno subito prodotto dei risultati molto importanti.

La rivelazione di Hamilton: "Vennero a casa mia, poi...". Così è cambiata la storia della Formula 1

La Ferrari dovrà fare un passo in avanti per tenere il ritmo della Red Bull e rispondere alle provocazioni di Helmut Marko. “La Ferrari sarà in grado di mantenere il passo per quanto riguarda gli aggiornamenti? Non credo. Appena abbiamo esercitato una vera pressione su di loro, hanno iniziato a commettere errori”, ha affermato il consulente della Red Bull alla stampa olandese.

F1, terremoto Red Bull? "Entriamo nel Mondiale": chi è quest'uomo, cambia tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.