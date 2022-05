Rafael Leao spaventa il Milan: "Parigi è sempre...", dove e come si fa fotografare

04 maggio 2022 a

Domenica a San Siro ha fatto gioire nel finale i suoi tifosi, realizzando il gol della vittoria contro la Fiorentina. In stagione si è rivelato l’uomo chiave, capace di trascinare la squadra anche nei momenti di difficoltà. Ma una frase di Rafael Leao su Instagram potrebbe rivelarsi come un messaggio forte per il Psg, secondo il Corriere dello Sport, che dunque potrebbe corteggiare l’attaccante portoghese. Per il Milan ci sarebbe il rischio di poterlo perdere a zero nell’estate 2024 (quando scadrà il suo contratto), così come in passato è stato per Gigio Donnarumma, ora proprio all’ombra della Tour Eiffel, e Hakan Calhanoglu, rimasto sempre a Milano ma per accasarsi nell’Inter.

Il post ‘birichino’ di Leao, semplice apprezzamento a Parigi?

Quest’anno Leao è diventato decisivo in fase realizzativa, segnando il 10° gol in campionato contro i Viola di Vincenzo Italiano e raggiungendo la doppia cifra in stagione, come non era mai successo nella sua giovane carriera. In gita a Parigi, su Instagram il giocatore ha scritto una frase molto ‘birichina’ sotto al suo post: “Parigi è sempre una buona scelta”. E subito il timore dei tifosi rossoneri si è fatto concreto: parole per celebrare la bellezza della capitale francese o possibile realtà per giocarci a calcio? In queste settimane, intanto, l’ex Lille sta discutendo il rinnovo di contratto con il club di via Aldo Rossi e questo dovrebbe lasciare abbastanza tranquilli i fan del Diavolo, ma la corte di un top team come il Paris Saint Germain non si può certo ignorare.

I numeri di Leao in stagione

Leao quest’anno ha segnato 10 gol in campionato, ma ne servono altri per portare al Milan quel tanto desiderato Scudetto che manca dall’estate 2011. Oltre alle reti pesanti in A, l’esterno offensivo portoghese ha anche segnato una rete in Champions League (in casa nel ko per 1-2 contro l’Atletico Madrid) e due in Coppa Italia. Solo 22 anni e una crescita vertiginosa, Rafael ha tutto il tempo e la qualità per diventare un vero fuoriclasse.

