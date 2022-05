Champions, Real Madrid in finale. Punito Guardiola: la foto che fa il giro del mondo

05 maggio 2022 a

Una lezione di calcio. Il Real Madrid approda alla finalissima di Champions dove incontrerà il Liverpool. Una vera e propria impresa quella degli uomini di Ancelotti che di fatto hanno messo le mani sul traguardo più importante. Protagonista assoluto della serata del Bernabeu è stato Benzema che ha condannato Guardiola a un'altra finale sul divano. Ma è il trionfo di Ancelotti che per la quinta volta accede a una finale di Champions.

Ma la partita del Bernabeu rivela qualcosa di più. La tattica all'italiana firmata Re Carlo punisce la costruzione dal basso, verbo imprescindibile del calcio di Guardiola. Un modo di stare in campo e di costruire l'azione che come è noto ha come primo protagonista il portiere. Il modello Guardiola è stato spesso imitato anche in Italia con scarsi risultati. Il volto di Pep piegato da Ancelotti all'ultimo respiro è diventato virale sui social.

Per Guardiola si tratta dell'ennesima delusione. Da anni accarezza col Man City il sogno di mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. Ma anche questa volta niente da fare. Carletto dopo aver vinto due Champions col Milan, tenta la doppietta anche col Real. A Madrid Ancelotti è diventato uno degli allenatori più vincenti della storia dei blancos. Ora manca l'ultimo passo.

