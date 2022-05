Insigne sbaglia un altro rigore, ma il Napoli blinda il terzo posto: Fabian manda ko il Torino

07 maggio 2022 a

Il Napoli dà seguito al clamoroso 6-1 inflitto al Sassuolo, andando a vincere sul campo del Torino: stavolta è bastato un 1-0, che ha sancito il ritorno della porta inviolata dopo quasi tre mesi. E forse proprio con questa statistica si può riassumere in parte l’esclusione degli azzurri dalla volata scudetto. Il primo posto sarebbe stato ancora fattibile che se il Napoli avesse almeno evitato l’incredibile rimonta subita per mano dell’Empoli, da 0-2 a 3-2 nel giro di pochi minuti.

E invece la squadra allenata da Luciano Spalletti si è dovuta accontentare del terzo posto, che ha ormai blindato per via del passo falso della Juventus, che ha letteralmente regalato tre punti al Genoa, facendosi rimontare negli ultimi minuti e cedendo il passo allo scadere a causa di un rigore trasformato da Criscito. Il Napoli ne ha approfittato per allungare a +4 e blindare il terzo posto, anche se nulla cambia nei fatti. Il primo tempo della sfida con il Torino è stato tutt’altro che entusiasmante, con l’equilibrio a farla da padrona e l’unica occasione capitata ai padroni di casa: bravo Ospina a parare su Belotti.

Nella ripresa i ritmi si sono alzati ed è stato soprattutto il Napoli a comandare le operazioni. Al 60esimo gli azzurri avrebbero potuto passare in vantaggio, ma dal dischetto Insigne si è fatto ipnotizzare da Berisha: quarto rigore sbagliato dal promesso sposo “canadese”. Al 73esimo il Napoli è però riuscito finalmente a sbloccare la partita grazie al sinistro di Fabian Ruiz, rivelatosi decisivo per l’1-0 finale.

