Inter, rimonta di pura rabbia: ribalta lo 0-2 e tiene vivo il sogno-scudetto. Delirio al Meazza

Una pazza Inter ribalta l'Empoli - in vantaggio per 2 a 0 fino al 40' - con un perentorio 4-2 e doppietta di Lautaro Martinez, chiusura in estremis di Sanchez. I nerazzurri ritrovano la testa della classifica a un punto di distacco dal Milan, che domenica affronterà il Verona per provare l'ennesimo contro sorpasso di questo campionato al fotofinish.

Toscani in vantaggio già al 6' con Pinamonti in scivolata, raddoppio a cura di Asllan al 29', dopo un gol all'11' realizzato da Zurkowski, ma annullato al Var per fuorigioco di Pinamonti. L'Iinter accorcia al 40' con la terza rete dei toscani: autogol di Romagnoli. Il pareggio stavolta è di pura marca interista con l'affondo di Lautaro al 45'. Nella ripresa un'Inter a testa bassa si riprende il campo di San Siro, cerca il vantaggio e lo trova al 65' con il secondo gol di Lautaro. Che però tre minuti dopo viene sostituito da Inzaghi, al suo posto Dzeko e l'argentino esce dal campo con uno sguardo sorpreso per la scelta del tecnico.

Nel recupero un palo di Dzeko fa sfiorare il 4-2 nel secondo minuto dei 4 concessi da Manganiello, altro suo tentativo al 40' ma sarà poi Sanchez a realizzare la quarta rete a trenta secondi dalla fine.

