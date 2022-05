Paulo Dybala, "che fa?". Questa foto è diventata un caso, ma la verità è un'altra

12 maggio 2022 a

a

a

La finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus ha lasciato spazio a polemiche roventi. Adesso al centro della bufera, dopo la rissa di Allegri e la conseguente espulsione, c'è Paulo Dybala. Partiamo da una premessa: il giocatore è al centro di un difficile rinnovo di contratto e molto probabilmente lascerà i bianconeri a fine stagione. Ma nella partita di ieri sera è stato coinvolto in un episodio particolare: subito dopo il rigore realizzato da Perisic, mentre i nerazzurri festeggiavano, Dybala è stato inquadrato dalle telecamere mentre faceva una smorfia simile a una risata. Immediatamente l'immagine è diventata virale sui social. Ma con una attenta analisi delle immagini si scopre un'altra verità. Una verità che scagiona del tutto Dybala.

Eurogol, rimonte e polemiche: l'Inter vince la Coppa Italia, rabbia-Juve per i rigori

Nella sequenza delle immagini che accompagnano i festeggiamenti dei giocatori nerazzurri dopo il rigore, Dybala fa solo una smorfia che però non corrisponde a un sorriso. Una smorfia che di fatto è solo di rabbia. Insomma le polemiche sui social per la smorfia di Dybala sono del tutto pretestuose.

Ecco perché Simone Inzaghi è l'incubo della Juventus: occhio a questo dettaglio

Forse i tifosi della Juve non gli perdonano l'addio prematuro che si consumerà a fine stagione. E tra le destinazioni potrebbe esserci anche quella dell'Inter. Insomma la luna di miele tra Dybala e la Juve è finita del tutto. Non c'è spazio nemmeno per i supplementari. Il giocatore potrebbe fare la fine del "traditore" di lusso con il passaggio a Milano. O magari, ipotesi da non scartare, spostarsi all'estero...



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.