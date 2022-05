Diletta Leotta fa una domanda e arriva la risposta assurda: "Grazie e arrivederci..."

16 maggio 2022 a

a

a

Gian Piero Gasperini-Dazn, nervi tesi del tecnico nerazzurro dopo il k.o. per 2-0 di San Siro. E con il Milan a un passo dallo Scudetto — basta un solo punto al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo —, la sua Atalanta se la sta battendo per entrare in Europa League contro Lazio, Roma e Fiorentina. Ma la sconfitta contro i rossoneri complica i piani della Dea, che all’ultima di campionato, domenica prossima, affronterà l’Empoli, ma è sotto in classifica: Lazio 62, Roma 60, Fiorentina e Atalanta 59, con i Viola e i biancocelesti che devono ancora giocare i posticipi di lunedì 16 maggio rispettivamente contro Sampdoria (a Genova alle 18.30) e la Juve (a Torino alle 20.45).

Gasp, la domanda della Leotta sugli arbitri lo fa spazientire - La Dea deve inseguire e rischia di rimanere fuori dalla seconda competizione europea più importante dopo diversi anni in Champions League. Intanto, il Gasp si è fatto prendere dal nervosismo, complice una domanda della conduttrice di Dazn, Diletta Leotta. L’ex allenatore dei bergamaschi ha abbandonato la diretta televisiva dopo una domanda che gli è stata posta sugli episodi arbitrali, in particolare il presunto contatto tra Kalulu e Pessina che nella ripresa ha dato il via all’azione del gol di Leao del momentaneo 1-0. Gasperini ha detto semplicemente un “ok, grazie e arrivederci", allontanandosi dal microfono di Dazn senza nessun preavviso. Dopo un attimo di smarrimento, la Leotta se l'è cavata con ironia, ma era chiaro il disappunto del tecnico orobico. Che un paio di settimane fa aveva parlato di "disastro" a proposito degli arbitri di quest'anno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.