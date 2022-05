Olimpia Milano, Reggio Emilia ancora ko. Serie sul 2-0, Messina: "Cresciamo"

Fabrizio Carcano 18 maggio 2022 a

L’AX Armani Exchange Milano è sul 2-0 nella serie dei playoff contro la Unahotels Reggio Emilia, Martedi sera in gara 2 al Forum vittoria in scioltezza, senza pathos, per 91-65 per un’Olimpia troppo profonda, anche senza gli infortunati Melli e Delaney e senza Daniels, Kells e Tarczewski fuori per turnover, per avere problemi ad asfaltare una Reggio Emilia coriacea in gara 1 (terminata 91-82) ma arrendevole in gara 2.

Con il solo ex capitano biancorosso Andrea Cinciarini, a 36 anni, a provare a contenere (19 punti per lui) la straripante Milano che trascinata dal solito Ben Bentil, ormai protagonista fisso, e dal chirurgico Chacho Rodriguez, ha chiuso il match dopo nemmeno 15 minuti, lasciando dopo la ripresa allo show balistico di Gigi Datome.

Primo quarto con l’Olimpia avanti 15-5, poi 18-7, fino al 27-14 al primo giro di boa: nel secondo quarto il divario si allarga con i canestri di Baldasso e Grant a scavare il break decisivo fino al 44-23 al 14’, quando la gara di fatto è già chiusa anticipatamente.

Milano va all’intervallo sul 57-32 con 11 di Rodriguez e 9 di un Shields ispirato.

Ripresa a senso unico con Datome e Hines che spingono l’AX al ‘trentello’ al 25’ sul 68-38.

Finale senza storia, con Cinciarini e Thompson a tenere a galla Reggio Emilia, e Milano che regala spazio agli italiani con gloria nel finale anche per il 18enne Stefano Erba all’esordio e al primo canestro in serie A.

Giovedì sera a Bologna (parquet scelto per questa stagione dalla Reggiana) si disputerà gara 3: vincendola Milano sarebbe in semifinale contro la vincente della serie tra Brescia e Sassari.

“Uno degli obiettivi sempre nei playoff è crescere nella serie ed in gara 2 abbiamo fatto partita migliore rispetto a gara 1. Con continuità e con contributo di tutto, permettendoci di dividere i minuti. Torniamo a casa con fiducia, proveremo a chiuderla nella terza, ma non sarà facile perché loro sono una squadra di carattere. Abbiamo recuperato Datome e Shields, ora speriamo di recuperare anche Melli”, ha spiegato a fine match un soddisfatto coach Ettore Messina.

