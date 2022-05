Mondiali in Qatar 2022, "l'Italia può essere ripescata". Byron Castillo, lo scandalo cambia tutto?

18 maggio 2022 a

a

a

Ci risiamo, dopo il caso Iran e le donne lasciate fuori dallo stadio, ora le voci di un ripescaggio dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022 iniziano di nuovo a girare. Stavolta al centro c’è l’Ecuador e il caso Byron Castillo, con l’accusa che avrebbe giocato le qualificazioni con documentazioni falsificate. A novembre-dicembre, in Medio-Oriente, potremmo quindi vedere l’Italia di Mancini? Secondo Franco Chimenti, presidente della Federgolf ed ex membro Coni, l'Italia può sperare: "C'è una possibilità molto più concreta di quanto pensino tutti". Ma Evelina Christillin, membro Uefa, ha spento subito gli entusiasmi: "A rientrare sarebbe una squadra sudamericana, non c'è nessuna possibilità che la Nazionale giochi i Mondiali".

L’accusa del Cile contro l’Ecuador - Il Cile, intanto, ha presentato alla Fifa una denuncia dichiarando che Byron Castillo, difensore convocato otto volte dall'Ecuador durante le qualificazioni mondiali, avrebbe in realtà origini colombiane e non potrebbe vestire la maglia della Tricolor. Se il ricorso fosse accolto, la squadra del ct Gustavo Alfaro perderebbe tutte le partite del girone sudamericano e quindi la qualificazione a Qatar 2022. In quel caso, servirebbe una squadra al posto dell'Ecuador e qui parte l'ipotesi ripescaggio, l'articolo 6 del regolamento Fifa sui Mondiali 2022 recita: "Se una qualsiasi nazionale si ritira o viene esclusa, la Fifa deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione venga ritenuta necessaria".

Chimenti alimenta il sogno, Christillin spegne subito l’entusiasmo - La scelta è quindi di sola pertinenza della Federcalcio internazionale presieduta da Infantino, da qui le speranze azzurre. Speranze che Franco Chimenti alimenta a 'La politica nel pallone': "Se così fosse (l'esclusione dell'Ecuador, ndr), a quel punto bisognerebbe pensare alla nazionale che dovrebbe sostituirlo. C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e della squadra più in alto nel ranking: e questa è sicuramente l'Italia". In realtà, come si desume dall'articolo 6, non c'è alcun riferimento al ranking: "Non è vero che stiamo per esser ripescati ai Mondiali di calcio anche nel caso l'Ecuador venisse espulso — le parole di Christillin a 'Un giorno da pecora’ — In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c’è nessuna possibilità che l'Italia giochi il prossimo Mondiale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.