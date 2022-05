Roma, non c'è Mourinho? A cena massacrano un giornalista: il video che sconvolge l'Italia

18 maggio 2022 a

Immaginate i giocatori della Roma a tavola, in un ristorante della centrale Piazza de’ Ricci nella Capitale. Seduti a mangiare, in una sorta di festa per celebrare la stagione che sta finendo, alla quale però non ha partecipato Mourinho, essendo un incontro solo tra calciatori. Bene, questa cena c’è stata sul serio martedì 17 maggio, ma alla fine, nella tranquillità della serata, ci è scappato l’episodio fatto di nervosismo e manate. Come denunciato da Il Messaggero, infatti, un suo cronista, Gianluca Lengua, è stato aggredito da parte del servizio di sicurezza della Roma. “Minacciato, aggredito, sbattuto al muro da un energumeno — ha commentato il giornalista — cui davano man forte un paio di colleghi, tutti membri del servizio di sicurezza della Roma, per aver tentato di fare il proprio mestiere”.

Il Messaggero si chiede: “Che bisogno c’era di arrivare a tanto?” - Lo stesso quotidiano romano, sul proprio sito, poi prosegue in difesa del collega: “Aggredito e, per sua fortuna, salvato dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, a cui ha dovuto chiedere ‘aiuto’, urlando, più volte, mentre quel gentiluomo provava a sbattergli la testa contro il muro (ci sono immagini e video inequivocabili, ahinoi) — è scritto — Meritevole di un simile trattamento perché voleva documentare, senza alcuna malizia, un banale ritrovo tra calciatori”. I giallorossi infatti erano seduti ai tavolini esterni, dunque esposti agli occhi di tutti: “Che bisogno c’era di arrivare a tanto — si chiede il giornale —? Di mettere le mani addosso ad un giornalista nell’esercizio delle sue funzioni? Di strappargli la camicia perché, giustamente, si è rifiutato di consegnare agli uomini della sicurezza (si fa per dire) il contenuto del suo cellulare?”.

Il quotidiano attacca anche il capitano della Roma, Pellegrini - Infine, nel finale dell’articolo, è arrivata anche la protesta contro Lorenzo Pellegrini: “Dispiace, oltretutto, che in questa circostanza il capitano della squadra abbia trovato il modo di lamentarsi con il cronista — conclude l’articolo — perché tutto quel parapiglia, a suo dire, gli ‘stava rovinando la cena’. Oltre il danno, la beffa. Complimenti”.

