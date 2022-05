Ivan Perisic, il colpo di scena: un retroscena ribalta tutto, dove può giocare davvero

21 maggio 2022 a

Ivan Perisic potrebbe restare all'Inter. Negli utlimi giorni i segnali portavano in altra direzione con il giocatore a un passo dalla maglia della Juventus. E proprio la sua probabile destinazione ha ripaerto la discussione tra le mura nerazzurre. Il giocatore infatti potrebbe ricevere un'altra offerta dalla dirigenza guidata da Marotta per proseguire la sua avventura in nerazzurro. Perisic molto probabilmente incontrerà i vertici nerazzurri nella giornata di lunedì.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe proporre a Perisic un contratto biennale da 6 milioni di euro con un bonus. Nei giorni scorsi diversi tifosi dell'Inter sono andati ad Appiano Gentile per sostenere il giocatore e mostrargli tutta la loro vicinanza per farlo restare in nerazzurro. La prima offerta per Perisic si era fermata a 4,5 milioni di euro. Adesso però le cose potrebbero cambiare. I nerazzurri di fatto non sopporterebbero l'idea di vedere Perisic con la maglia bianconera.

Una maglia che è da sempre rivale numero uno di quella nerazzurra nel derby d'Italia e non solo. L'Inter dovrà affrontare una stagione piena di impegni, dalla corsa al campionato alla Champions fino al tentativo di bissare il successo in Coppa Italia. Una pedina come quella di Perisic potrebbe fare comodo, il giocatore infatti è stato determinante anche in questa stagione nerazzurra.



