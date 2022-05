Charles Leclerc: "Meglio un ritiro che...". La follia che fa scattare la rabbia dei tifosi Ferrari

Errore

La frase è di quelle che fanno imbestialire i tifosi. Charles Leclerc dopo il ritiro al Gp di Spagna non ha usato giri di parole. Dopo aver abbandonato la corsa si è sfogato: "Meglio un ritiro così che un secondo posto a Miami". A quanto pare il pilota della Rossa non ha ben compreso che si sta giocando un Mondiale dopo anni e anni di digiuno a Maranello. E in chiave classifica, ad esempio, un secondo posto è meglio di un ritiro.

Leclerc domina ma la Ferrari lo tradisce, ritiro e trionfo di Verstappen: Ferrari, quanti brutti pensieri...

La Ferrari ha spiegato, con un bollettino piuttosto asettico i motivi del disastro: "Abbiamo riscontrato che turbo ed MGU-H sono danneggiati e non riparabili. Tuttavia, avendo analizzato nei dettagli il guasto e le sue cause, possiamo dire che non è figlio di vizi progettuali o di problemi di affidabilità specifici, né di queste due componenti né di altri elementi della power unit".

Charles Leclerc, il dramma al giro 28: l'urlo nel team radio, disastro al box Ferrari a Barcellona

E come sottolinea LaStampa, in questa crisi rossa si infila Verstappen che ha dalla sua l'esperienza da campione del mondo e di fatto sfida a viso aperto l’irruento Leclerc. Ma non finisce qui. La Ferarri deve fare i conti anche con la Sf-75 nelle mani di Sainz. La monoposto non si adatta al suo stile di guida e dunque fa più fatica a raggiungere risultati. Insomma a Montecarlo la rossa non può sbagliare. Ultima chiamata per restare agganciati al treno Red Bull e al treno Mondiale.

