Roma, finale di Conference League e sfregio all'Italia: il gesto dei tifosi del Feyenoord a Tirana

Roma, stasera la notte più importante della stagione per sognare il successo in Europa. Nel primo anno dalla nascita dalla Conference League, i giallorossi di José Mourinho se la vedranno contro gli olandesi del Feyenoord allo stadio “Kombetare” di Tirana. Un clima incandescente (e pericolo) è intanto sbocciato già da martedì, con gli scontri tra i tifosi delle due squadre in varie parti della capitale albanese, dal centro ad alcune zone di periferia, che ha costretto all’intervento le forze dell’ordine locali. Al termine di tale scontri, una cinquantina di persone tra giallorossi e olandesi sono stati rimandati a casa — alcuni via nave, altri in aereo — perché considerate persone non gradite nella Nazione balcanica.

Diversi feriti, 60 persone fermate dalla polizia - Al momento, scrivono i quotidiani locali, numeri ufficiali non ce ne sono, ma è probabile che in giornata sarà la polizia locale a fare una stima. Nel frattempo si contano due romanisti feriti, altrettanti albanesi (uno alla testa in modo serio), e qualche tifoso olandese, seppur con contusioni più leggere. Gli scontri sono andati in atto con lanci di pietre, bottiglie e bastoni, con 60 persone (48 italiani e 12 olandesi) fermati. Gli agenti feriti, secondo i media locali, sono 10, un veicolo è stato distrutto e la polizia ha rinnovato l’appello a “evitare violenze che non hanno alcun legame con lo sport”. La Cnn ha anche diffuso le immagini di un agente, che nel tentativo di dividere le fazioni estrae una pistola puntandola ad altezza uomo.

Il tifoso olandese che urina sul bus della Roma - Tirana, oggi, sarà interdetta al traffico privato ed è stata proclamata la festività cittadina proprio per avere una grande area pedonale, dal centro allo stadio, con controlli a tappeto. A ora la situazione è tornata sotto controllo, ma è chiaro che dalle 13 fino alla 21, orario di inizio partita, l’allerta tornerà alta. Anche perché sono previsti all’aeroporto 8 mila tifosi in arrivo da Roma e Rotterdam entro le 14. E potrebbe provocare altre scintille un altro video pubblicato sui social, nei quali un tifoso del Feyenoord è stato ripreso mente urina sul pullman della Roma. Gesto che sicuramente non sarà gradito dai supporter giallorossi presenti nella capitale albanese.

