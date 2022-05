Zlatan Ibrahimovic "si opera". Mistero Milan sul suo futuro: "Preso Maldini..."

25 maggio 2022 a

Il successo con il suo Milan, i grandi festeggiamenti sul pullman in pieno centro a Milano, lo sfottò all’interista Calhanoglu, passato dall’altra sponda del Naviglio per vincere un titolo che alla fine finito tra le braccia dei suoi compagni. Uno Zlatan Ibrahimovic scatenato quello delle ultime ore, che però ora dovrà decidere del suo futuro. Il primo nodo da sciogliere per la dirigenza rossonera: un altro anno di contratto con stipendio ridotto (rispetto ai 6 milioni attualmente guadagnati) o smettere e dire così addio al calcio? "Questione di giorni e vi dirò", ha assicurato il fuoriclasse svedese nell'immediato dopo-gara di Reggio Emilia. Ovvio che un ruolo chiave verrà esercitato dalla proprietà, perché nessuna firma su nessun contratto può essere apposta se non vi è chiarezza a livello di assetti societari.

Zlatan, numeri della stagione conclusa non positivi - Ma prima ancora di vedere se saranno i rappresentanti di Elliott o di RedBird a tracciare il perimetro entro cui si muoverà Paolo Maldini, scrive La Gazzetta dello Sport, toccherà a Zlatan dire una parola di chiarezza sulle proprie intenzioni. Il guaio è che la struttura fisica del campione ha iniziato a dare pesanti segnali di cedimento: "Ho sofferto troppo quest'anno", sono state le sue parole ai compagni, ancora con la bottiglia di champagne in mano. Prima li aveva rasserenati, prendendo la parola per ringraziare il gruppo: "Tranquilli, non è un discorso di saluto, non smetto”. E in questa stagione è partito titolare solo 14 volte su 27 presenze totali nelle varie competizioni: pochissimo, rispetto alle abitudini.

Operazione al ginocchio possibile verità sul suo futuro - Afflitto da dolori e sovraccarichi al ginocchio sinistro che lo ha torturato per tutta la stagione, la possibile operazione per ridurre i problemi potrebbe dirci di più sul futuro di Zlatan. Sulla falsa riga di quanto accaduto la scorsa estate: rientro in gruppo posticipato dopo essere finito sotto i ferri, in modo da poter essere convocabile in autunno. La fretta di rientrare, ora che lo Scudetto è arrivato anche nella seconda cavalcata rossonera, non c'è più. Meglio prendersi un po' di tempo per guardarsi dentro, allora. E capire se il futuro gli riserverà ancora il prato di San Siro, o chissà, un ruolo manageriale.





