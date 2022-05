Formula 1, "Se fa male?": Leclerc spiega cosa è cambiato dopo il Gp di Spagna, allarme alla Ferrari

26 maggio 2022 a

“L’anno scorso ho preso molti rischi. Sapevo di aver bisogno di un miracolo per arrivare in prima fila, questa volta non prenderò gli stessi rischi perché so che i punti saranno molto importanti”. È un Charles Leclerc saggio quello che si avvicina al GP di Montecarlo, il Gran Premio di casa sua dove finora dal 2018 — anno di esordio in F1 con la Sauber — non è riuscito mai a vincere, né a salire sul podio. “La macchina era davvero competitiva qui (nel 2021, ndr) — ha detto il monegasco in un’intervista con L’Equipe — ma ho preso molti rischi ed è per questo che sono finito a muro sabato. Volevo davvero quella pole. Farò tutto il possibile per vincere e non lasciare nulla sul tavolo, ma ho imparato. A volte ci sono situazioni che richiedono più cautela”.

Il k.o. nel GP di Spagna, con il monegasco costretto al ritiro per il cedimento nel motore della turbina e dell’MGU-H, ha portato il primo “zero” di stagione e un Verstappen primo nonostante un Drs difettoso.

Il Campione 2021 della Red Bull ora è davanti in classifica Piloti, ma per il diretto interessato questo non è un problema troppo grande, specie se ci sono ancora 16 gare alla fine della stagione: “Se fa male? Assolutamente no, anche se avrei preferito arrivare qui da leader — ha detto ancora il numero 16 nell’intervista a L’Equipe — È solo un dettaglio in questa fase della stagione. Come ho detto domenica, quello che conta sono tutti i miglioramenti che la fabbrica ha fatto. Eravamo dietro alle Red Bull prima della Spagna e credo che tutto ciò che è stato montato sulla vettura stia funzionando, soprattutto in termini di degrado degli pneumatici. Questo è molto positivo”.

