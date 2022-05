Jannik Sinner agli ottavi del Roland Garros ma trema. "Non voglio parlare": nuovo ko fisico?

28 maggio 2022 a

Lottando e soffrendo per un ginocchio non proprio a posto e annullando 11 set-point nella seconda frazione Jannik Sinner ha ottenuto l’obiettivo minimo fissato alla vigilia del Roland Garros, raggiungendo, per la terza volta di fila, gli ottavi nel secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina.Il 20enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking ed 11 del seeding, ha battuto 6-3 7-6(1) 6-3, dopo quasi tre ore di gioco, lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 60 del ranking, alla quarta partecipazione al Major francese dove non era mai arrivato così avanti. Lunedì negli ottavi Sinner dovrà vedersela con il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev, numero 7 del ranking e del seeding, ed il cileno Cristian Garin, numero 37 Atp.

"Nessuno dei due ha giocato particolarmente bene ma sono contento di aver vinto in tre set", è il commento a caldo di Sinner, che poi sui guai fisici nicchia, senza però riuscire a nascondere una certa inquietudine: "Il dolore al ginocchio? Non voglio parlarne troppo, quel che è certo è che non sono al 100% fisicamente. Mi piace giocare a Parigi è vero e questo per me è il primo anno con tutto il pubblico, un’emozione speciale. Venite a sostenermi anche lunedì perché ne avrò bisogno”.

