Carlo Ancelotti, "Complimenti": un messaggino scatena l'inferno dopo la vittoria del Real Madrid

29 maggio 2022 a

a

a

Un messaggino sui social ha scatenato un vortice di polemiche dopo la finale di Champions League vinta dal Real Madrid. A scriverlo è stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Appena finita la finale tra Real Madrid e Liverpool, il presidente azzurro ha voluto mandare un messaggio a Carlo Ancelotti: "Grande Carlo, una Champions assolutamente meritata!”. Poco dopo è arrivato anche il Tweet del Napoli: “Complimenti ad Ancelotti e al Real Madrid per la vittoria della Champions League“.

"Quanto milioni vuole all'anno". Mbappé completamente fuori controllo: la richiesta al Barcellona

Come riporta Virgilio.it, diversi tifosi, soprattutto partenopei hanno investito il loro presidente con una valanga di commenti piuttosto roventi: "Se avessi avuto la forza di blindare Carlo e mettere appesi al muro quei quattro bambini viziati dell’ammutinamento oggi probabilmente saremmo ad altri livelli…abbiamo perso un’occasione unica, la nostra Sliding door”, scrive Danilo. “Ringraziamolo anche per come l’ha trattato”, punge Luca.

Champions, la notte di Real-Liverpool: "Perché l'Italia può solo guardare", i numeri di un disastro

“Pensa che tu lo hai cacciato per Gattuso“, incalza Francesca. Mentre Francjbus è sfrontato: “Sai fare solo i complimenti agli altri ma tu non vinci mai”. Insomma parole di fuoco che di fatto sottolineano quanto quella del Napoli sia stata un'occasione persa. Dare fiducia ad Ancelotti per un altro anno sarebbe stato doveroso, soprattutto per la storia e la tradizione vincente del tecnico ex Milan. Forse De Laurentiis dovrà spiegarsi ancora il motivo dell'esonero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.