Aldo Grasso a valanga su Marc Gené: "Perché commenta le Ferrari indossando la divisa rossa?"

31 maggio 2022 a

a

a

La Ferrari è reduce da un GP di Monaco a dir poco deludente. Dopo aver dominato l’intero weekend, il muretto della scuderia di Maranello ha vanificato tutto con una strategia sbagliata che ha fatto sì che Charles Leclerc passasse da una vittoria scontata al quarto posto. Una debacle dolorosa, considerando che dopo l’avvio folgorante la Ferrari è stata ripresa e sorpassata dalla Red Bull nelle classifiche.

Ecco qual è il vero punto debole della Ferrari: quello che nessuno ha il coraggio di dire

Aldo Grasso ha deciso di tornare su quanto accaduto domenica a Monaco, definendo una “cavolata colossale” la strategia errata della Ferrari. D’altronde lo ha ammesso anche Mattia Binotto, che ha compreso l’enorme delusione di Charles Leclerc: “Se un pilota da primo finisce quarto qualcosa non ha funzionato, c’è qualche scelta da rivedere”. Grasso ha però criticato Marc Gené, ex pilota che si occupa del commento tecnico ma indossando la divisa della Ferrari: “Cosa diremmo se le seconde voci del calcio si presentassero in video per commentare una partita con la maglia della squadra per cui tifano?”.

Montecarlo, Verstappen e la ruota: così Red Bull e Fia hanno fregato la Ferrari

“Non è un problema di una singola persona, anzi Marc Gené mi è anche simpatico - ha scritto Grasso - è una questione di opportunità, nient’altro. È opportuno che un uomo targato Ferrari commenti una corsa dove corrono le Ferrari? S ci sono delle ragioni, faccio difficoltà a scorgerle. Domenica, lo ripeto, Marc Gené era più reticente di Mattia Binotto, segno che nel ‘muretto’ della telecronaca qualcosa non ha funzionato”.

Leclerc flop a Montecarlo? "Ferrari in tilt per 5 giri". Terruzzi: cos'è successo davvero con Sainz

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.