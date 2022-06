Inter, sfregio e scippo a Mourinho: tam-tam, "chi arriva dalla Roma". Un nome pesantissimo

01 giugno 2022 a

L’Inter è a un passo dal piazzare il primo colpo del mercato estivo: dalla Roma è vicinissimo Henrikh Mkhitaryan. Il 33enne attaccante ex Manchester United è ora in vacanza dopo la fine della stagione, culminata con il trionfo in Conference League in finale a Tirana contro il Feyenoord.

E tra Montecarlo, Costa Azzurra e dintorni, l’armeno aspetta risposte dal suo nuovo agente, Rafaela Pimenta (che ha preso il posto di Mino Raiola dopo la morte dell’agente a fine aprile). L’avvocatessa brasiliana ha incontrato martedì a Trigoria il d.s. della Roma, Tiago Pinto. Il club giallorosso ha deciso di non rilanciare l'offerta per il giocatore in scadenza, restando ferma sulla proposta di un biennale a 3,5 milioni di euro bonus compresi, con il secondo anno legato a obiettivi personali e di squadra.

Il tutto con buona pace di José Mourinho, che vorrebbe ancora Henrikh con sé e non ne ha mai fatto mistero. Proprio Mou è la variabile da tenere in considerazione nelle prossime ore. Quanto il tecnico portoghese spingerà la Roma verso Mkhitaryan? Se arriverà il via libera per l’Inter, alla fine, l’accordo di massima con l'armeno è già sistemato sulla base di un contratto di due anni da 3,2 milioni di euro netti a stagione, che diventeranno 4 con i bonus.

Le visite mediche potrebbero essere fissate a breve. E intanto i nerazzurri sono pronti per accelerare nella trattativa per Kristjan Asllani, individuato come il vice Brozovic. Il 20enne centrocampista albanese sarebbe entusiasta di vestire la maglia nerazzurra. Come riferisce Tuttosport, nei prossimi giorni l'Inter incontrerà l'Empoli per dare il via alla trattativa, magari inserendo qualche contropartita tecnica.

